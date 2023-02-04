Расторгуев ответил на включение в санкционный список Канады: «Я дал зарок»

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 58

Музыкант не был в стране около 20 лет, примерно столько же не летал в США.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov; Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев рассказал о своем отношении к санкциям Канады — накануне страна включила его в соответствующий список. Что думает на этот счет сам артист, он рассказал в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru

«Этого следовало ожидать, потому что я под санкциями ЕС, и остальные подтягиваются потихонечку. Скоро будут США, по всей видимости», — полагает знаменитость.

При этом артист совершенно не переживает насчет принятых рестрикций. США и Канада — не те страны, в которые он хотел бы приехать снова.

«Мы были в США и Канаде примерно лет 20 назад, и я тогда еще понял, что некомфортно там себя ощущаю. И я дал зарок — туда больше ни ногой. Какие бы предложения ни поступали, отказывался всегда», — заявил музыкант.

Философски артист воспринял аналогичные меры со стороны ЕС в 2022 году. Санкции Евросоюза против него он считает признанием заслуг перед Россией.

Кроме солиста «Любэ», в санкционном списке ЕС сегодня еще 38 физических и юридических лиц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Захарова сравнила санкции Канады с сжиганием книг в Третьем рейхе.

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