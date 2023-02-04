Аверин словами Булгакова ответил коллегам, променявшим родину на чужбину

Звезда сериала «Склифосовский» и ведущий актер Ленкома Максим Аверин не мыслит своей жизни без России. Знаменитость не сомневается, что это особая страна в мире — с уникальной культурой и народом. О том, что артист сам вкладывает в понятие «Родина», он рассказал в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

«Я думаю, что надо сказать словами Михаила Афанасьевича Булгакова: „Постарайтесь не тосковать в изгнании“. Мне кажется, что это единственная нация, единственный русский дух, который так привязан к земле своей», — отметил актер в кулуарах пресс-показа спектакля «Бег» по пьесе Булгакова.

Собеседник уверен, что люди с российскими корнями, которые променяли Родину на чужую страну, не живут там полной грудью. Что бы ни говорили они о гостеприимстве других государств и как бы ни хвастались роскошной и счастливой жизнью, вряд все это так и есть на самом деле.

«Когда люди говорят: „Мы там зарабатываем и там“. Но никто не говорит, как без этой земли трудно, без этих книг, литературы, музыки, без этих улиц. Не знаю, что еще сказать…» — заключил артист.

Как известно, с началом спецоперации России на Украине некоторые артисты публично осудили действие руководства страны, а некоторые уехали жить за границу. К примеру, из коллег Максима Аверина это — Чулпан Хаматова, Анатолий Белый, Рената Литвинова, из музыкантов — Лайма Вайкуле, Алла Пугачева, Земфира, Андрей Макаревич и многие другие. Однако большинство представителей творческой среды позицию РФ полностью разделяют. Среди них, в частности, худрук «Табакерки» Владимир Машков, актеры Юрий Стоянов и Константин Хабенский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую болезнь Максим Аверин заработал на съемках «Склифосовского».