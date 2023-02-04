Уже в феврале артистка ожидает пополнения в семье.

Российская певица Ольга Орлова призналась, что плохо себя чувствует перед приближающимися родами и набрала. Об этом она написала в своем личном блоге.

По словам артистки, набирать вес она перестала, хотя ест как раньше. Многие считают, что это признак очень скорых родов. Кстати, за время беременности она набрала около 16 килограммов.

Однако чувствует певица себя неважно, ее все еще беспокоят разные недомогания.

«Спина отваливается, достал ринит и отеки», — написала Орлова.

Беременность в 45 лет далась звезде достаточно трудно: экс-солистка «Блестящих» постоянно жалуется на отеки и лишний вес. Тем не менее, по все прогнозам, ребенок должен появиться на свет уже в феврале.

Орлова ждет девочку, и это как раз будет ее второй ребенок. У знаменитости есть 22-летний сын Артем от бизнесмена Александра Карманова.

До этого многие подозревали, что артистка воспользовалась услугами суррогатного материнства и для фотографий надевает накладной живот.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как беременная Ольга Орлова впервые показала живот.