Скрипач Вадим Репин произвел настоящий фурор в Афинах, исполнив Концерт для скрипки с оркестром ре мажор Петра Чайковского. Выступление прошло 3 февраля в концертном зале Megaro Musiki.

Зрители наградили российского виртуоза оглушительными овациями, подтвердив, что никакими санкциями отменить русскую культуру и искусство в мире невозможно. Выступление Репина прошло в рамках гала-концерта в честь 80-летия Государственного оркестра Афин.

После триумфального исполнения российского скрипача местные СМИ вышли с публикациями о том, что «легендарный виртуоз Вадим Репин, противостоящий одному из самых требовательных произведений скрипичного репертуара», был в центре внимания зрителей.

В конце прошлого года в легендарном итальянском театре La Scala отказались отменять оперу «Борис Годунов», как того требовал генеральный консул Украины в Милане Андрей Картыш. По его словам, итальянцам следовало не просто отменить премьеру, а совершенно исключить оперу великого русского композитора Модеста Мусоргского из репертуара. Отвечая украинскому дипломату, в театре заявили, что привычки «отменять культуру» и русофобии в La Scala никогда не будет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «Щелкунчик» и «Борис Годунов» захватили Европу.