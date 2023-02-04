Не менее четырех крупных онкоцентров планируют открыть в России в 2023 году

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Полина Долгова
Полина Долгова 144

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что показатель выявления онкологии стал лучшим за все время и составил почти 60%.

Не менее четырех крупных онкоцентров планируют открыть в России в 2023 году

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Не менее четырех больших онкологических больниц откроются в 2023 году в России. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«В этом году планируется не менее четырех крупных онкологических клиник, которые будут введены в эксплуатацию. И конечно, все это позволяет надеяться на то, что мы изменим картину статистики», — заявил Мурашко во время выступления на торжественной церемонии награждения премией «Будем жить!».

Министр также расссказал, что на данный момент специалисты национальных медицинских исследовательских онкологических центров ездят по новым регионам России и проводят специальные мастер-классы. Также они отбирают пациентов для лечения в федеральных клиниках.

Мурашко отметил, что по итогам прошлого года показатель выявления онкологических заболеваний стал наилучшим за последние годы и составил почти 60%.

Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раком. Онкология является одной из основных причин смерти в мире. Рак легкого остается главным убийцей и в мире, и в России, хотя заболеваемость им у мужчин снижается, а число молодых женщин среди пациентов увеличвается.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что боль в пояснице может говорить об опухоли яичников. Врачи рекомендуют женщинам, которые столкнулись с такими симптомом, незамедлительно обратиться к специалистам.

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