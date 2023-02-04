Начало конца Украины: в Киеве идет грызня между Зеленским, Залужным и Резниковым

Коррупция в Незалежной привела к тому, что государство и его отдельные институты постепенно перестают функционировать.

Инициированная президентом Украины Владимиром Зеленским кадровая чистка переросла в конфликт между его офисом, Генштабом ВСУ во главе с Валерием Залужным и министром обороны Алексеем Резниковым. Об этом пишет EADaily со ссылкой на украинские СМИ.

Согласно источникам, США требуют от офиса президента отправить в отставку Резникова после громкого коррупционного скандала в минобороны и назначить на этот пост «человека Залужного». Однако у Зеленского понимают, что американцы таким образом пытаются максимально усилить главнокомандующего ВСУ, что не устраивает главу офиса президента Андрея Ермака. Он предложил самому Залужному возглавить минобороны, чтобы «одним финтом» заменить главкома армии и купировать дальнейший рост рейтинга Залужного.

В то же время среди украинских силовиков назревает большой скандал из-за планов власти урезать им выплаты с 1 февраля. Согласно новому порядку начисления денежного обеспечения для военных и сотрудников МВД, у тыловых военных заберут 30 тысяч гривен боевых выплат, которые им доплачивали к зарплате, и оставят минимальную зарплату 20 тысяч.

На сайте президента уже опубликовали петицию с призывом не только вернуть выплаты, но и повысить премии военным. При этом Залужный отказывается от поста министра обороны и требует от офиса президента вернуть силовикам боевые выплаты в размере 30 тысяч.

В публикации отмечается, что «взлет коррупции и взяточничества — признак того, что государство и его отдельные институты постепенно перестают функционировать. Особенно когда речь идет о чиновниках, отвечающих за безопасность страны».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине журналисты-расследователи выдвинули обвинения против «тыловых крыс» из минобороны, уличив их в намерении украсть огромные суммы на закупках питания для украинских солдат.