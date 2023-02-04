Арми Хаммер впервые за два года прервал молчание после обвинений в каннибализме

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 59

«Я пережил насилие в детстве» — актер Арми Хаммер впервые заговорил после обвинений в насилии и каннибализме

Арми Хаммер впервые за два года прервал молчание после обвинений в каннибализме

Фото: www.globallookpress.com / Jens Kalaene

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Актер признался, что в 13 лет до него домогался пастор.

Голливудский актер Арми Хаммер впервые за два года прервал молчание после обвинений в каннибализме и изнасиловании. Знаменитость дал свое первое на эту тему интервью для Air Mail, в котором признался, что в детстве стал жертвой сексуальных домогательств.

Обвинения в изнасиловании против Хаммера начали выдвигать в 2021 году. Девушки заявляли, что у актера есть интерес к каннибализму и БДСМ.

В интервью Хаммер опроверг обвинения в надругательствах. Однако актер признал, что иногда подвергал девушек эмоциональному абьюзу.

«Я здесь, чтобы признать свои ошибки, взять на себя ответственность за то, что был м***аком и эгоистом, что использовал людей, чтобы заставить чувствовать себя лучше, а после этого просто жил дальше», — говорит актер.

Он также признался, что в 13 лет его домогался пастор. По его словам, тот инцидент так повлиял на него, что знаменитость даже хотел свести счеты с жизнью. Также Хаммер отметил, что эта травма и стала следствием его сексуальных пристрастий.

«Я был бессилен. Ничего не решал в этой ситуации. О сексуальности я узнал страшным способом, где ничего не мог контролировать, и после этого мне стало важно полностью контролировать связанные с сексом ситуации» — сказал он.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Арми Хаммера заподозрили в каннибализме.

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