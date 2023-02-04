Арми Хаммер впервые за два года прервал молчание после обвинений в каннибализме
«Я пережил насилие в детстве» — актер Арми Хаммер впервые заговорил после обвинений в насилии и каннибализме
Фото: www.globallookpress.com / Jens Kalaene
Актер признался, что в 13 лет до него домогался пастор.
Голливудский актер Арми Хаммер впервые за два года прервал молчание после обвинений в каннибализме и изнасиловании. Знаменитость дал свое первое на эту тему интервью для Air Mail, в котором признался, что в детстве стал жертвой сексуальных домогательств.
Обвинения в изнасиловании против Хаммера начали выдвигать в 2021 году. Девушки заявляли, что у актера есть интерес к каннибализму и БДСМ.
В интервью Хаммер опроверг обвинения в надругательствах. Однако актер признал, что иногда подвергал девушек эмоциональному абьюзу.
«Я здесь, чтобы признать свои ошибки, взять на себя ответственность за то, что был м***аком и эгоистом, что использовал людей, чтобы заставить чувствовать себя лучше, а после этого просто жил дальше», — говорит актер.
Он также признался, что в 13 лет его домогался пастор. По его словам, тот инцидент так повлиял на него, что знаменитость даже хотел свести счеты с жизнью. Также Хаммер отметил, что эта травма и стала следствием его сексуальных пристрастий.
«Я был бессилен. Ничего не решал в этой ситуации. О сексуальности я узнал страшным способом, где ничего не мог контролировать, и после этого мне стало важно полностью контролировать связанные с сексом ситуации» — сказал он.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Арми Хаммера заподозрили в каннибализме.
Читайте также
86%
0.34 76.73
-0.23
Нашли ошибку?