Статуе сомнительной художественной ценности на днях поклонилась премьер-министр Кая Каллас.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поклонилась памятнику Владимиру Зеленскому. В своем пафосном комментарии в соцсети Каллас написала, что статуя будет стоять до окончания боевых действий.

Даже навес сделали — чтобы монумент из песка не рассыпался. Скульптуру сомнительной художественной ценности в числе других соорудили еще в мае. В маленьком городишке Тырва, который не знает, чем завлечь туристов.

Зеленского обрядили в римскую тогу, дали в одну руку герб Украины, другую сжали в кулак. Получилась пародия на статую свободы в США. Или на логотип телекомпании Columbia Pictures. В любом случае «американский дух» чувствуется. Хотя сжатый кулак — жест антифашистов «но пасаран» — выглядит, конечно, как издевательство над здравым смыслом.

Но в целом монумент на редкость удачный. Точнее передать зависимость Украины и лично ее президента от США, пожалуй, не получится. А также его «киношное» прошлое и стремление к дешевым спецэффектам в работе политической. Желто-коричневая гамма композиции — это цвет неожиданности, взлета Владимира Зеленского на высокий пост и несдержанности громких обещаний.

Кривыми линиями художники словно пытаются подчеркнуть нестабильную мимику украинского президента. Наконец, материал — песок — подчеркивает, что долго это не простоит, если не будет внешнего ухода. Создание надо поливать, чтобы не засохло, утрамбовывать, где образуются трещины, наконец, дать надежную крышу. Вот такой он теперь — символ Украины.

Измельчал. Это не Оранта с калиновой ветвью с майдана Незалежности, не Родина-Мать, защищающая Киев. Это песчаный карлик в заштатном эстонском городке.

Оранту закоптили гарью от покрышек, а Родину-Мать попытались декоммунизировать. Хотели сбить герб СССР со щита. Но не смогли. Не хватает компетенций. Так и стоит. Неоскверненная. Про этот киевский величественный монумент вспомнили неслучайно — ее автор Евгений Вучетич, великий советский скульптор, родившийся в Днепропетровске. Его самая знаменитая работа — Родина-Мать на мамаевом Кургане в Волгограде. И тот, и другой город были освобождены в 43-м году, ровно 80 лет назад. Это были важные этапы по изгнанию фашистских захватчиков, важные этапы нашей общей Победы.