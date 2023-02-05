Точнее не скажешь: как эстонцы оскорбили Зеленского памятником из песка

Эфирная новость 1 591

В Эстонии оскорбили Владимира Зеленского многозначительным памятником из песка

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Статуе сомнительной художественной ценности на днях поклонилась премьер-министр Кая Каллас.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поклонилась памятнику Владимиру Зеленскому. В своем пафосном комментарии в соцсети Каллас написала, что статуя будет стоять до окончания боевых действий.

Даже навес сделали — чтобы монумент из песка не рассыпался. Скульптуру сомнительной художественной ценности в числе других соорудили еще в мае. В маленьком городишке Тырва, который не знает, чем завлечь туристов.

Зеленского обрядили в римскую тогу, дали в одну руку герб Украины, другую сжали в кулак. Получилась пародия на статую свободы в США. Или на логотип телекомпании Columbia Pictures. В любом случае «американский дух» чувствуется. Хотя сжатый кулак — жест антифашистов «но пасаран» — выглядит, конечно, как издевательство над здравым смыслом.

Но в целом монумент на редкость удачный. Точнее передать зависимость Украины и лично ее президента от США, пожалуй, не получится. А также его «киношное» прошлое и стремление к дешевым спецэффектам в работе политической. Желто-коричневая гамма композиции — это цвет неожиданности, взлета Владимира Зеленского на высокий пост и несдержанности громких обещаний.

Кривыми линиями художники словно пытаются подчеркнуть нестабильную мимику украинского президента. Наконец, материал — песок — подчеркивает, что долго это не простоит, если не будет внешнего ухода. Создание надо поливать, чтобы не засохло, утрамбовывать, где образуются трещины, наконец, дать надежную крышу. Вот такой он теперь — символ Украины.

Измельчал. Это не Оранта с калиновой ветвью с майдана Незалежности, не Родина-Мать, защищающая Киев. Это песчаный карлик в заштатном эстонском городке.

Оранту закоптили гарью от покрышек, а Родину-Мать попытались декоммунизировать. Хотели сбить герб СССР со щита. Но не смогли. Не хватает компетенций. Так и стоит. Неоскверненная. Про этот киевский величественный монумент вспомнили неслучайно — ее автор Евгений Вучетич, великий советский скульптор, родившийся в Днепропетровске. Его самая знаменитая работа — Родина-Мать на мамаевом Кургане в Волгограде. И тот, и другой город были освобождены в 43-м году, ровно 80 лет назад. Это были важные этапы по изгнанию фашистских захватчиков, важные этапы нашей общей Победы.

-2° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.38
0.34 76.73
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:05
Круглосуточная артдуэль: армия РФ пресекла все попытки ВСУ прорваться к Кременной
6:47
Акула загрызла плававшую с дельфинами 16-летнюю девушку в Австралии
6:29
Птаха после скандала с избиением жены: «Я бы хотел вернуть тебя обратно»
6:11
Точнее не скажешь: как эстонцы оскорбили Зеленского памятником из песка
5:42
Кержаков сэкономил 500 рублей на алименты сыну от Миланы Тюльпановой
5:30
Агафий Полухлебник: почему 5 февраля нельзя смотреть на падающие звезды

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака
Врачебная тайна: Васильева изменилась до неузнаваемости
Вера Алдонина рассказала, как и с кем живет после смерти мамы Юлии Началовой
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023