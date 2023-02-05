Стресс или что посерьезней: о чем говорит подергивание века

Порой странности организма не вызывают у нас паники, однако есть случаи, когда стоит насторожиться.

Серьезные заболевания может скрывать в себе подергивание века. Об этом пишет портал «Express Health». Как отмечают специалисты Кливлендской клиники, если непроизвольное сокращение мышц, а именно, миокимия происходит довольно длительное время и сопровождается другой симптоматикой, то речь может идти об аутоиммунных заболеваниях, двигательных расстройствах и раковых опухолях. В частности, среди симптомов миокимии выделяют: подергивания века, длящиеся больше нескольких дней, непроизвольное подергивания других частей тела, слабость, опущение века или двоение в глазах.

Если возникает покраснение глаз, опухают веки или кружится голова, стоит обратиться к медикам. Однако подергивание век еще свидетельствует об обычном стрессе. Кроме того, возможной причиной дискомфорта может быть эрозия на роговице, другими словами, небольшая царапина или ссадина на поверхностном слое роговой оболочки в передней части глаза, образовавшаяся в результате травмы. Ее основным симптомом является боль, к которой могут присоединиться покраснение, светочувствительность и тошнота.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто чаще страдает подергиванием глаз.