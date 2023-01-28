Скинула 15 лет: Екатерина Климова потратила на омоложение более миллиона рублей

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Бьюти-эксперт Ковалевич: Екатерина Климова потратила на омоложение более миллиона рублей

Фото, видео: 5-tv.ru

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Недавно отпраздновавшая 45-летие актриса поразила всех внешним видом на премии «Золотой орел». Мама четверых детей выглядела обворожительно в обтягивающем изысканном черном платье.

Российская актриса Екатерина Климова потратила более миллиона рублей на процедуры по омоложению. Об этом сайту KP.RU сообщила бьюти-эксперт Ирина Ковалевич.

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Фурор Екатерина Климова произвела на премии «Золотой орел». Церемония минувшим вечером прошла в Москве. В качестве наряда артистка выбрала плотно севшее изысканное черное платье и туфли на высоком каблуке, а дополнила образ колье и серьгами. Все присутствующие единодушно сошлись во мнении: мама четверых детей стала выглядеть моложе на 15 лет. К слову, несколько дней назад она отпраздновала 45-летие.

«Екатерина выглядит превосходно. Думаю, она сделала серию процедур. Вполне возможно, что была задействована и пластическая хирургия. Скорее всего, была блефаропластика нижних век. Такая процедура стоит 160 тысяч рублей. Ну и конечно, же „уколы красоты“, инъекции ботокса и филлеров, препаратов, которые заполняют морщинки. Если мы сравним со старыми фото Климовой, можно заметить, что форма губ актрисы стала более объемной. Думаю, на новый стиль Екатерина потратила около миллиона рублей», — рассказала о процедурах и стоимости преображения Ирина Ковалевич.

В это сложно поверить, но Екатерина Климова действительно воспитывает четырех детей от разных браков. В 2001 артистка родила дочь Елизавету от первого мужа — ювелира Ильи Хорошилова. В 2006 и 2008 годах на свет появились ее сыновья Матвей и Корней от актера Игоря Петренко. Наконец, в сентябре 2015-го Екатерина родила дочь Бэллу от актера Гелы Месхи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Екатерина Климова отпраздновала свое 45-летие. Юбилей она назвала «очень хорошим и душевным».

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