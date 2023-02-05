Сергей Ролдугин выступил с оркестром Московской филармонии в зале имени Чайковского

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 24

Жители и гости столицы послушали три музыкальных произведения мировой классики.

Фото, видео: Феоктистов Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Виолончелист, народный артист России Сергей Ролдугин выступил с академическим симфоническим оркестром Московской филармонии под управлением дирижера Юрия Симонова.

В исполнении маэстро и музыкантов коллектива прозвучал Концерт для виолончели с оркестром Дворжака, симфония № 3 («Героическая») Бетховена и концертная увертюра «Сказка о прекрасной Мелузине» Мендельсона.

К слову, Сергей Ролдугин регулярно выступает с оркестром Московской филармонии. Их с Симоновым постоянное творческое сотрудничество позволяет удивлять публику эталонным исполнением сложнейших для музыкантов классических произведений.

Кроме того, маэстро уделяет время обучению нового поколения музыкантов. Например, в прошлом году музыкант принял участие в «Высших исполнительских курсах», которые Петербургский Дом музыки провел на берегах Волги. В рамках проекта 20 музыкантов со всей России в течение десяти дней оттачивали свое мастерство под руководством знаменитых педагогов.

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