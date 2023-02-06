В рассказе Дарьи Хаитметовой о потере ребенка на пятом месяце нашли противоречие

Участница шоу «Холостяк» на днях поразила публику ответом на ранящий вопрос о детях. По словам знаменитости, ей месяц пришлось ждать остановки сердца у ребенка после диагноза замершая беременность.

Случай с замершей беременностью участницы шоу «Холостяк-7» Дарьи Хаитметовой противоречит врачебной практике. Ее не должны были заставлять вынашивать ребенка еще месяц после постановки диагноза, ожидая остановки сердца у малыша. Об этом 5-tv.ru рассказала акушер-гинеколог Нино Какучая.

О трагедии 27-летняя Дарья Хаитметова рассказала на днях. Она призналась, что потеряла ребенка летом 2022 года в ответ на ранящий вопрос подписчицы о детях.

«Пережила потерю своего первого ребенка на пятом месяце беременности летом. Диагностировали замершую беременность, но показаний к прерыванию не оказалось, и мне пришлось месяц ждать, пока сердце ребенка остановится», — ответила брюнетка.

Врач Нино Какучая подчеркнула, что не может комментировать этот случай без личного знакомства с Дарьей Хаитметовой и ее медкартой. Однако отметила, что в России врачи едва ли могут поставить диагноз «замершая беременность» и сразу же ее не прервать. Дело в том, что его ставят только тогда, когда у ребенка уже остановилось сердце.

«Если сердцебиение было, то беременность не считается замершей. По приказу Минздрава, если есть подозрение на замирание беременности, на остановку в ее развитии, то сначала доктор смотрит. Дальше должен посмотреть эксперт ультразвука, а потом — через пять-десять дней — должна быть вторая явка на контрольное исследование ультразвуком. Затем собирается консилиум в составе как минимум врача ультразвука, лечащего врача и руководителя подразделения. Там принимается решение, что беременность остановилась в развитии», — объяснила врач.

По ее мнению, малыш Хаитметовой мог быть нездоров. Врачи по медицинским показаниями сделали девушке прерывание беременности. Для аборта в таком случае должны быть конкретные признаки, подтвержденные исследованиями хотя бы два раза.

«Аборты до 12 недель — всегда. Все, что свыше, это может быть аборт по медицинским показаниям», — заключила Нино Какучая.

Сама Дарья Хаитметова призналась, что после трагедии «ушла в запой, загул и отрицание». Она долго пыталась убедить себя, что ребенок был нежеланным. В полной мере ужас ситуации она осознала только недавно.

«Мое время еще не наступило, учусь справляться с этим», — отметила девушка.

Сейчас звезда «Холостяка» ежедневно ходит по врачам и восстанавливает как физическое здоровье, так и ментальное. Пусть брюнетка не смогла найти женское счастье на телешоу, позже она все же встретила мужчину мечты. Сейчас он поддерживает ее.

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