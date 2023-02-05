В Британии назвали решение Путина, которое «заткнет» Запад

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 134

Жители Британии считают, что решение Путина развернуть «Цирконы» заткнет НАТО

В Британии назвали решение Путина, которое «заткнет» Запад

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Воинствующему НАТО предложили «перестать тыкать» русского медведя.

Читатели британской Daily Mail активно комментируют новость о поступлении гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» на вооружение российской армии в 2023 году.

«Сам факт принятия президентом России Владимиром Путиным на вооружение таких ракет уже заткнет Запад»;

«Они не используют даже 50% своей армии, а уже заставили НАТО и особенно Англию исчерпать все боеприпасы»;

«Остальной мир был бы признателен, если бы воинствующие британцы и американцы перестали тыкать русского медведя», — делятся мнением читатели.

Некоторые из комментаторов удивляются, что в России умеют проектировать и строить столь мощные системы, как «Циркон», выделяя на это лишь «доли процента» в сравнении с оборонным бюджетом США.

Ранее британская газета Express вышла с публикацией о том, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» в случае принятия на вооружение российского флота смогут моментально взломать морскую оборону НАТО.

В конце января российский фрегат «Адмирал Горшков» отработал применение гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Северной Атлантике, вызвав напряжение в странах НАТО, чьи военные объекты находились в зоне досягаемости российских боеголовок. За маневрами фрегата наблюдал корабль британского ВМФ, а французский флот поднял в небо вертолет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что немецкий журналист Ян-Фредерик Вендт написал об ужасе, который наводят на страны Запада российские гиперзвуковые ракеты «Циркон».

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