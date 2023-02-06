Новая жизнь сама себя не начнет! Китайский совет дня на понедельник, 6 февраля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 55

Сегодня захочется строить планы по улучшению своей жизни и увеличению благосостояния. Что рекомендуют энергии дня?

Новая жизнь сама себя не начнет! Китайский совет дня на понедельник, 6 февраля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 6 февраля 2023 года?

Этот понедельник будет очень хозяйственным. Символ дня Коза любит энергии дома, заботы, уюта. Захочется строить планы по улучшению своей жизни, а также придумывать, как украсить свое жилище. Придут мысли о том, что надо сделать для увеличения благосостояния.

Совет дня: обязательно начните в понедельник что-нибудь новое. Идеально — новую жизнь. Но можно ограничиться началом ремонта или найти новую работу. Покупка новой вещи тоже считается. Так что любители шопинга — у вас появился еще один аргумент для похода по магазинам.

Предостережение дня: понедельник — не самый лучший день для того, чтобы отправляться в дальнее путешествие или планировать поездку. Отложите это важное дело на другую дату.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

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Новая жизнь сама себя не начнет! Китайский совет дня на понедельник, 6 фе...

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Новая жизнь сама себя не начнет! Китайский совет дня на понедельник, 6 февраля

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