В РФ хотят ужесточить правила строительства курортных объектов

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Новая мера должна стать гарантом того, что возводимые курортные объекты не несут вреда природе.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Правила строительства курортных объектов в России хотят ужесточить. Отели и гостиницы начнут подвергать экоэкспертизе.

«Известия» ознакомились с законопроектом, который Минстрою, Минприроды и другим ведомствам поручила разработать и внести в Госдуму вице-премьер Виктория Абрамченко.

Сегодня подобным проверкам подвергаются только объекты, которые относятся к опасному производству. Новая мера должна стать гарантом того, что вреда природе не несут гостиницы и дома отдыха.

По оценкам экспертов, сроки возведения курортных объектов по новому закону увеличатся, а сама стройка при этом станет заметно дороже.

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