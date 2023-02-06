Резникова на посту министра обороны Украины сменит глава военной разведки Буданов

На Украине продолжаются кадровые перестановки. Так, свой пост покидает министр обороны страны Алексей Резников. Теперь он станет министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Об этом написал в своем Telegram-канале глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Место Резникова займет глава разведывательного управления Кирилл Буданов. Также новые люди придут на должность глав МВД и СБУ.

Перестановки происходят на фоне коррупционного скандала и ряда увольнений должностных лиц. В конце января украинские СМИ сообщили о завышении закупочных цен на питание для военнослужащих ВСУ. В Минобороны все опровергли, но в правительстве прокатилась волна увольнений. Несколько человек были арестованы.