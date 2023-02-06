Резникова на посту министра обороны Украины сменит глава военной разведки Буданов

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Киевский режим проводит кадровые перестановки на фоне коррупционного скандала. Новые люди также придут на должность глав МВД и СБУ.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Boris Roessler; 5-tv.ru

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На Украине продолжаются кадровые перестановки. Так, свой пост покидает министр обороны страны Алексей Резников. Теперь он станет министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Об этом написал в своем Telegram-канале глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Место Резникова займет глава разведывательного управления Кирилл Буданов. Также новые люди придут на должность глав МВД и СБУ.

Перестановки происходят на фоне коррупционного скандала и ряда увольнений должностных лиц. В конце января украинские СМИ сообщили о завышении закупочных цен на питание для военнослужащих ВСУ. В Минобороны все опровергли, но в правительстве прокатилась волна увольнений. Несколько человек были арестованы.

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Резникова на посту министра обороны Украины сменит глава военной разведки Буданов

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