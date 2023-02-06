Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту три километра
Специалисты заверили, что угрозы для местного населения нет.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kendra Lynn / Usgs; 5-tv.ru
На Курилах вулкан Эбеко выпустил столб пепла. Его высота составила три километра, а шлейф растянулся на пять.
В единой дежурно-диспетчерской службе Северо-Курильска уточнили, что угрозы для населения нет, но пепельный столб может угрожать безопасности полетов.
Эбеко — один из наиболее активных вулканов Большой Курильской гряды. Он расположен на острове Парамушир. Высота вулкана — более тысячи метров.
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