Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту три километра

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Специалисты заверили, что угрозы для местного населения нет.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kendra Lynn / Usgs; 5-tv.ru

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На Курилах вулкан Эбеко выпустил столб пепла. Его высота составила три километра, а шлейф растянулся на пять.

В единой дежурно-диспетчерской службе Северо-Курильска уточнили, что угрозы для населения нет, но пепельный столб может угрожать безопасности полетов.

Эбеко — один из наиболее активных вулканов Большой Курильской гряды. Он расположен на острове Парамушир. Высота вулкана — более тысячи метров.

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