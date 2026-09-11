Штурмовики группировки войск «Восток» зачистили опорный пункт противника в Запорожской области. Подходы для бойцов подготовили инженеры, а операторы БпЛА сопровождали группу с воздуха. Перед штурмом инженеры проверили лесополосы и тропинки, обезвредили обнаруженные взрывные устройства. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

«Идем впереди штурмов, расчищаем лесополосы, тропинки, подходы в лесополосе. Враг в основном использует СВУ — самодельные взрывные устройства с разными видами датчиков. Что возможно снять, то снимаем. Что невозможно снять, то уничтожаем на месте. При прохождении той или иной лесополосы мы также аккуратно относимся к ней на следующий день. Так как летают „Бабы-яги“ и скидывают снова на те же участки», — рассказал инженер с позывным «Кверчен» о своей работе.

Операторы БпЛА сопровождали штурмовиков до позиций и предупреждали об опасности на маршруте. Оператор БпЛА с позывным «Акам» рассказал о своей задаче:

«Моя задача — непосредственно довести парней до точки, довести так, чтобы с ними не случилось каких-то неожиданностей. Мы просматриваем дорогу впереди, также фланги и тыл, чтобы пацаны дошли туда без происшествий, без каких-то неожиданностей. Сейчас у противника появилась такая штука, что они сбивают наши разведчики. Поэтому стараемся маневрировать постоянно. Меняем высоту, меняем положение дрона, чтобы дрон не оставался статичным».

На позициях противник оборудует глубокие блиндажи и укрытия с бревенчатыми перекрытиями. Штурмовикам приходится преодолевать сопротивление в таких укреплениях.

«Крупными бревнами накрывают перекрытия, два-три наката, землей засыпают. Там копают лисьи норы. Всё зависит от того, как они копают. Могут накопать очень большие. Крайний раз был блиндаж двадцать на двадцать метров. Очень углублённый. С выложенными внутри мешками. Комнаты сделаны отдельно. Его очень долго-долго парни пытались сковырнуть. Но в итоге справились, противника выдавили», — рассказал штурмовик с позывным «Шара».

При поддержке инженеров и расчётов БпЛА штурмовики вышли к опорному пункту и зачистили его.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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