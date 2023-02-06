При землетрясении в Турции погибли не менее 76 человек и 440 пострадали

Чудовищное землетрясение в турецких провинциях магнитудой 7,7 унесло жизни не менее 76 человек. Еще 440 пострадали из-за стихийного бедствия. Об этом сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD). По данным организации, больше всего разрушений было в районе Пазарчик в Кахраманмараше.

Землетрясение затронуло и соседние страны. В министерстве здравоохранения Сирии заявили, что жертвами катаклизма стали 111 человек, еще 500 пострадали.

Землетрясение произошло этой ночью. Толчки земли в основном были сосредоточены в 26 километрах от турецкого города Газиантеп. Очаг залегал на глубине десять километров. Также разрушительные вибрации ощущались в Диярбакыре, Адане, Кайсери и Хатае.

Ранее 5-tv.ru сообщал, угрожает ли замедление ядра Земли человечеству.