Одна женщина погибла и 14 человек ранены в результате атак ВСУ на Белгородскую область

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 24 0

Среди пострадавших есть дети.

Каковы последствия атаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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За последние 24 часа Вооруженные силы Украины (ВСУ) 179 раз атаковали Белгородскую область. В результате погибла одна мирная жительница и еще 14 человек получили ранения разной степени тяжести. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил врио губернатора региона Александр Шаваев.

По его информации, за это время противник — киевские боевики — произвел 13 обстрелов, используя артиллерию и реактивные системы залпового огня. Кроме того, ВСУ шесть раз сбрасывали самодельные взрывные устройства с дронов по белгородцам.

В итоге от действий ВСУ погибла одна женщина. Еще 14 человек, среди которых четверо детей, получили различные ранения и были доставлены в больницы.

Александр Шаваев уточнил, что двое взрослых и двое несовершеннолетних находятся в тяжелом состоянии. За их жизни борются врачи.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 12 сентября ПВО России сбило 230 беспилотников ВСУ. Атаке со стороны противника подверглась, в том числе Белгородская область. Там в селе Ржевка Шебекинского округа украинский БПЛА врезался в автомобиль. Ранения получили пять человек. Из них трое — дети.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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