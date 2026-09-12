Одна женщина погибла и 14 человек ранены в результате атак ВСУ на Белгородскую область
Среди пострадавших есть дети.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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За последние 24 часа Вооруженные силы Украины (ВСУ) 179 раз атаковали Белгородскую область. В результате погибла одна мирная жительница и еще 14 человек получили ранения разной степени тяжести. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил врио губернатора региона Александр Шаваев.
По его информации, за это время противник — киевские боевики — произвел 13 обстрелов, используя артиллерию и реактивные системы залпового огня. Кроме того, ВСУ шесть раз сбрасывали самодельные взрывные устройства с дронов по белгородцам.
В итоге от действий ВСУ погибла одна женщина. Еще 14 человек, среди которых четверо детей, получили различные ранения и были доставлены в больницы.
Александр Шаваев уточнил, что двое взрослых и двое несовершеннолетних находятся в тяжелом состоянии. За их жизни борются врачи.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 12 сентября ПВО России сбило 230 беспилотников ВСУ. Атаке со стороны противника подверглась, в том числе Белгородская область. Там в селе Ржевка Шебекинского округа украинский БПЛА врезался в автомобиль. Ранения получили пять человек. Из них трое — дети.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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