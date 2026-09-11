«Дочки-матери» спустя 20 лет: как изменились актеры российского сериала

В 2007 году на телеканалах впервые показали многосерийную картину «Дочки-матери», которая почти сразу полюбилась многомиллионной аудитории.

В центре сюжета — судьбы двух женщин: юной 19-летней Лилии и 38-летней Ирины, даже не подозревающих, что они связаны кровным родством.

Минуло без малого 20 лет, и у каждого из исполнителей главных ролей сложился свой, порой совершенно неожиданный путь: одни укрепились на олимпе славы, другие сознательно отошли от софитов, а третьих, к глубокому сожалению, уже нет в живых.

Елена Ксенофонтова

Кадр из сериала «Дочки-матери», режиссеры Кира Ангелина, Николай Ковбас, 2007 г.; РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Образ Ирины Ярской — волевой, целеустремленной женщины, разыскивающей собственную дочь, — стал для Елены Ксенофонтовой одной из самых заметных работ. Ее героиня, сочетавшая внешнюю жесткость и внутреннюю уязвимость, надолго запала в души зрителей.

После завершения «Дочек-матерей» актриса прочно закрепила за собой амплуа умной, ироничной и уверенной в себе героини. Она продолжила активно сниматься и особенно ярко проявила себя в популярных сериалах «Кухня», «Отель Элеон» и «Гранд», где ее персонаж Элеонора Андреевна — «железная леди» с самоиронией — стала любимицей публики.

Впрочем, за кадром у актрисы тоже хватало испытаний: она пережила развод и публичные судебные процессы, которые широко освещались в прессе. Однако Ксенофонтова не ушла в тень — она продолжает выходить на театральную сцену, участвует в телевизионных шоу и остается одной из самых востребованных актрис своего поколения.

Юлия Маврина

Кадр из сериала «Дочки-матери», режиссеры Кира Ангелина, Николай Ковбас, 2007 г; РИА Новости/Галина Кмит

Жизнерадостная, энергичная и неотразимая Лилия — именно такой запомнили героиню Юлии Мавриной. Для актрисы этот сериал стал одним из первых серьезных проектов на телевидении, и ее появление на экране сразу привлекло внимание зрителей.

Вслед за успехом «Дочек-матерей» Маврину ждали новые роли в фильмах и сериалах: «Город без солнца», «Лабиринты любви», «Территория красоты». Однако со временем она заметно сократила съемочную активность и почти перестала появляться на экране.

Причина — глубокая личная травма. После расставания с первым мужем дочь осталась жить с отцом, но затем он вернул девочку актрисе, а сам покончил с собой. Этот удар навсегда изменил ее жизнь.

Сейчас Юлия предпочитает уединенный образ жизни, живет в пригороде, в глубинке, но при этом выглядит так же обворожительно, как и в годы своей популярности.

Андрей Ильин

Кадр из сериала «Дочки-матери», режиссеры Кира Ангелина, Николай Ковбас, 2007 г.; РИА Новости/Владимир Федоренко

Персонаж Андрея Ильина в «Дочках-матерях» — зрелый, обаятельный и харизматичный мужчина, сочетающий мягкость, рассудительность и внутреннюю стойкость. Зрители полюбили его за искренность и природное обаяние.

К моменту выхода сериала Ильин уже был хорошо известен благодаря «Сатисфакции» и «Каменской». После завершения проекта актер не снизил оборотов: он снимался в «Куке», «Вольфе Мессинге», «Склифосовском» и других популярных картинах. Кроме того, он востребован в театре, где его игру высоко ценят критики за глубину и интеллигентность.

Личная жизнь у актера тоже сложилась удачно: он женат на редакторе Инге Руткевич, воспитывает сына Тихона и дочь супруги от первого брака Юлию. Андрей Ильин — редкий пример артиста, которому удалось сохранить равновесие между карьерой и семьей.

Константин Крюков

Кадр из сериала «Дочки-матери», режиссеры Кира Ангелина, Николай Ковбас, 2007 г.; РИА Новости/Владимир Астапкович

Константин Крюков, исполнивший роль Кости, сегодня остается одной из самых ярких звезд российского кино. Его фильмография включает множество работ, среди которых нашумевший фильм «9 рота» и другие проекты.

Но актерство — не единственное его призвание. Крюков — одаренный художник.

Сейчас Константин почти не появляется на светских мероприятиях, предпочитая курсировать между съемочной площадкой и семьей: в конце 2023 года у него родилась вторая дочь.

Нина Усатова

Кадр из сериала «Дочки-матери», режиссеры Кира Ангелина, Николай Ковбас, 2007 г.; РИА Новости/Алексей Даничев

Нина Усатова, сыгравшая Инну Кравченко, сегодня — одна из самых почитаемых актрис отечественного театра и кино.

В свои 74 года она продолжает служить в легендарном БДТ имени Г. А. Товстоногова в Санкт-Петербурге.

Нина Усатова остается примером актрисы, которая даже в солидном возрасте не сдает позиций и продолжает радовать публику своим талантом.

Алексей Янин

Кадр из сериала «Дочки-матери», режиссеры Кира Ангелина, Николай Ковбас, 2007 г.; кадр из фильма «С любимыми не расстаются», режиссер Екатерина Двигубская, 2015 г.

Трагически сложилась судьба Алексея Янина, сыгравшего одну из ролей в сериале. Он стал известен благодаря молодежным проектам «Студенты» и «Клуб». В 2015 году, в возрасте 32 лет, он перенес тяжелый инсульт, после которого оказался прикованным к инвалидному креслу.

Последние восемь лет он мужественно боролся с последствиями болезни. Его здоровье ухудшалось, и он впал в кому. В 2023 году Алексей Янин ушел из жизни в возрасте 40 лет, оставив жену и сына.