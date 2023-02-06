Одноклассник Киркорова рассказал, на чем певец зарабатывал первые деньги

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 85

Максим Панов: Филипп Киркоров в школьные годы продавал кассеты

Одноклассник Киркорова рассказал, на чем певец зарабатывал первые деньги

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Артист не сразу родился богатым и знаменитым. В молодости ему приходилось придумывать схемы для заработка.

Школьный друг короля отечественной эстрады раскрыл правду о пером «бизнесе» Филиппа Киркорова. Одноклассник певца Максим Панов в эфире федерального канала признался, на чем звезда шоу-бизнеса зарабатывал свои первые деньги.

Панов сообщил, что певец жил в обеспеченной семье, однако никогда не зазнавался. По словам приятеля, уже во время учебы артист начал придумывать схемы для самостоятельного заработка.

«У него был двухкассетный магнитофон, и мы с ним записывали кассеты и продавали их по 25 рублей», — заявил Панов.

Выручка уходила на ежедневные расходы, одежду и развлечения. Часть денег юноша откладывал на более серьезные нужды. Панов отметил, что знаменитость не забыл своих друзей и после выпуска из школы. Недавно ушел из жизни один из товарищей артиста, и Киркоров прислал его близким венок от имени всего класса.

«Мы на связи постоянно», — заключил одноклассник певца.

Ранее 5-tv.ru раскрыл тайну молодости Филиппа Киркорова.

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