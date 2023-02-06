Требует слишком многого: озвучен список желаний Зеленского к Израилю
Зеленский требует от Израиля денег, осуждения России и лечения украинских националистов
Фото, видео: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia; 5-tv.ru
Наглость и жадность президента Украины переходит все мыслимые и немыслимые пределы.
Президент Украины выдвинул целый ряд требований к Израилю. Как сообщает еврейская пресса со ссылкой на источники, список желаний Зеленский составил накануне приезда в Киев главы израильского МИД Эли Коэна.
Первым делом украинский лидер попросил дать ему взаймы 500 миллионов долларов. Также он требует, чтобы Израиль сделал четкое публичное заявление, в котором осудит специальную военную операцию и поддержит так называемый «мирный план» Зеленского о выводе российских войск.
Это еще не весь список. Также президент Украины хочет отправлять на лечение в Израиль раненых солдат ВСУ и требует предоставить системы оповещения населения о ракетных обстрелах. В самом еврейском государстве все эти запросы пока никак не комментировали.
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