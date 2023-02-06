Требует слишком многого: озвучен список желаний Зеленского к Израилю

Эфирная новость 30

Зеленский требует от Израиля денег, осуждения России и лечения украинских националистов

Фото, видео: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис

Наглость и жадность президента Украины переходит все мыслимые и немыслимые пределы.

Президент Украины выдвинул целый ряд требований к Израилю. Как сообщает еврейская пресса со ссылкой на источники, список желаний Зеленский составил накануне приезда в Киев главы израильского МИД Эли Коэна.

Первым делом украинский лидер попросил дать ему взаймы 500 миллионов долларов. Также он требует, чтобы Израиль сделал четкое публичное заявление, в котором осудит специальную военную операцию и поддержит так называемый «мирный план» Зеленского о выводе российских войск.

Это еще не весь список. Также президент Украины хочет отправлять на лечение в Израиль раненых солдат ВСУ и требует предоставить системы оповещения населения о ракетных обстрелах. В самом еврейском государстве все эти запросы пока никак не комментировали.

Тема:
Украинский кризис
6 февр
Политический трюк: как США наживаются на украинском кризисе
6 февр
Генпрокуратура потребовала признать легион «Свобода России» террористическим
6 февр
Советник главы офиса Зеленского Подоляк не хочет временного перемирия с Москвой
6 февр
Кремль отказался комментировать слова Беннета про разговор с Путиным об Украине
6 февр
«Все признались»: Лавров назвал цель срыва западными странами Минских соглашений
6 февр
Солдаты ВСУ боятся наступления российских военных и оставляют позиции
6 февр
Российские военные оставили ВСУ без натовских боеприпасов в районе Степановки
5 февр
Почему украинцы недовольны новым законом Зеленского для военнослужащих
4 февр
Конфликт должен продолжаться: зачем США накачивают Украину новым вооружением
4 февр
«Там произойдет что-то очень плохое»: экс-советник Саакашвили назвал следующую горячую точку после Украины
-5° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
70.38
0.34 76.73
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на 6 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

19:46
Военный аналитик рассказал об оружии США, способном вызывать землетрясение
19:33
Ольга Орлова сообщила о рождении дочери и назвала ее имя
19:23
Никита Михалков появился на публике впервые после госпитализации
19:16
Требует слишком многого: озвучен список желаний Зеленского к Израилю
19:00
«Мы все переживаем»: Мирошник раскрыл подробности о выписке Дроздова
18:53
Небритый и немытый: первый возлюбленный Эвелины Бледанс умер в нищете

Сейчас читают

Вирусолог Чепурнов предупредил о наступлении новой волны коронавируса
Грозит ампутация: почему у Костомарова после ЭКМО началась гангрена
Пошел против системы и покорил весь мир: как Боб Марли стал легендой вопреки боли и унижению
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023