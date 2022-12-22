«Куда мне с ней тягаться»: Бледанс назвала имя самой завидной невесты России
Бледанс назвала Ольгу Бузову самой завидной невестой в России
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Красавица уже нашла свое счастье в личной жизни и желает этого другим.
Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс считается одной из самых востребованных женщин в шоу-бизнесе. При ней есть все — красота, ум, харизма и популярность. Однако сама красавица не рада такому статусу. В беседе с изданием MK.RU артистка призналась, что ее сердце уже занято. При этом звезда предложила другую кандидатуру на роль завидной невесты.
«Например, Ольга Бузова. Куда мне с ней тягаться? Она богатая, обеспеченная. У нее новая квартира, новые песни. Конечно, всем хочется Ольгу Бузову. К тому же она молодая. У нее нет детей, чтобы надо было воспитывать их. Я считаю, что Оля — идеальная невеста. Спортивная, трудоспособная, очень ответственная девушка», — отметила Бледанс.
В том числе артистка рассказала про свои отношения. Загадочного избранника Эвелина назвала «прекрасным принцем». Этот мужчина любит ее в любом виде, поэтому актриса не стесняется ходить перед любимым без макияжа. Рядом с новым возлюбленным звезда чувствует себя естественно и не комплексует. Хотя, несмотря на сложившуюся идиллию, замуж за него красавица не собирается.
«Когда замуж, когда замуж? А зачем туда идут?» — не понимает артистка.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эвелину Бледанс обвинили в жестоком обращении с животными.
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