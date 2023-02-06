Ольга Орлова сообщила о рождении дочери и назвала ее имя

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 2 264

Ольга Орлова рассказала о рождении дочери

Ольга Орлова сообщила о рождении дочери и назвала ее имя

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

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Теледива стала мамой во второй раз в возрасте 45 лет.

Ведущая и бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова родила дочь и сразу же поделилась радостной новостью в своем микроблоге. Артистка также рассказала, что назвала наследницу Аней.

Многие злопыхатели не верили, что 45-летняя ведущая «Дома-2» самостоятельно вынашивает ребенка и обвиняли ее в имитации беременности. Однако Орлова неустанно доказывала, что страдает от всех «прелестей» будущих мам. Ее настигли отеки, бессонница и даже сахарный диабет.

Ольга Орлова опубликовала первое фото с новорожденной дочерьюОльга Орлова опубликовала первое фото с новорожденной дочерью. Фото: Instagram* / olgaorlova1311

Несмотря на это, артистка настаивала, что ее беременность протекала легко, а 6 февраля опубликовала долгожданное фото с дочерью.

«Привет, мир! Я — Аня. 6.02.2023», — написала Орлова в своем аккаунте.

Под первым постом с дочерью сразу же посыпались поздравления от коллег — певицы Ольги Серябкиной, телеведущей Оксаны Лаврентьевой, актрисы Натальи Рудовой и других знаменитостей.

«Анне — здоровья и, конечно, счастья! Пусть все у нее получается на радость маме и папе», — написала звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь.

Также к поздравлениям присоединилась супруга Олега Газманова — дизайнер и светская львица Марина Газманова. Она назвала новорожденную наследницу Орловой «богиней» и пожелала малышке побольше света и ангела-хранителя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Орлова планировала рожать дочь в одной из столичных клиник с помощью кесарева сечения.

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🧙‍♀ Гороскоп на 6 февраля для всех знаков зодиака

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