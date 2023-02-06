Какие проблемы с пищеварением сигнализируют о смерти 75% печени

Болезнь остается бессимптомной вплоть до поздних стадий.

Каждый третий человек имеет ранние стадии неалкогольной жировой болезни печени. Вначале ее симптомы неочевидны, однако при развитии цирроза обязательно возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом. Об этом пишет «МедикФорум».

Уточняется, что распространенной формой неалкогольной жировой болезни печени является неалкогольный стеатогепатит, при котором орган воспаляется и повреждается. Болезнь остается бессимптомной вплоть до поздних стадий, когда печень уже на 75% перестает функционировать. На этих же стадиях часто возникают пищеварительные осложнения.

Симптомы включают в себя боли и вздутие живота, расстройство желудка, а также проблемы с перевариванием пищи. Кроме того, вздутие живота, присутствующее примерно у 50% пациентов с циррозом печени, как правило, указывает на такую проблему, как асцит — скопление жидкости в брюшной полости.

Во многих случаях асцит сигнализирует об основной проблеме со здоровьем — заболевании печени, сердечной недостаточности или онкологии. Если асцит не лечить, то могут возникнуть дальнейшие осложнения в виде абдоминальных инфекций. На фоне патологии развивается печеночная недостаточность.

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