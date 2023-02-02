Гастроэнтеролог перечислила «первые звоночки» болезни печени

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Полина Долгова
Полина Долгова 35

Гастроэнтеролог Ломова назвала синяки на теле признаком болезней печени

Гастроэнтеролог перечислила «первые звоночки» болезни печени

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Основной признак не отечность, а тяжесть в правом подреберье. Но что еще может указывать на большие проблемы?

Врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова перечислила первые признаки, которые указывают на проблемы со здоровьем, связанные с нарушением работы печени. Заболевания печени очень тяжело выявить, ведь это тот орган, который не имеет нервных окончаний, и, следовательно, болеть не может. Об этом сообщает издание «Мослента».

«Причины заболеваний печени многообразны. В своей практике врачи-гепатологи часто сталкиваются с патологией печени, вызванной лишним весом, злоупотреблением алкоголя, наличием вирусов гепатита, приемом лекарственных препаратов, БАДов, генетическими и иммунными нарушениями», — рассказала специалист.

По словам Ломовой, к первому и основному признаку нарушения работы печени можно отнести: тяжесть в правом подреберье. При таком признаке, сама печень не болит, но увеличивается, что в свою очередь ведет к перерастяжению ее капсулы.

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О проблемах с печенью сигнализирует слабость, утомляемость, снижение настроения, кожный зуд, а также желтушность кожных покровов и склонность к отекам. Такая отечность возникает при нарушении белково-синтетической функции печени. Если в организме есть дефицит альбумина, то жидкость не удерживается в кровеносном русле и заполняет ткани.

Также признаками проблем с печенью могут быть: синяки, кровоточивость десен и носовые кровотечения.

«При нарушении белково-синтетической функции печень начинает синтезировать меньше белков, регулирующих свертывание крови, в результате чего развивается геморрагический синдром», — объяснила врач.

Если печень страдает от болезни, то она может не справляться с основными функциями. Это приводит к проявлению интоксикационного синдрома. Как результат: тошнота и рвота.

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