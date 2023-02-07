Самолеты МЧС России вылетели в пострадавшие от землетрясения Турцию и Сирию
Российские спасатели взяли с собой поисковых собак, чтобы искать под завалами выживших.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ammar Safarjalani; 5-tv.ru
Владимир Путин выразил соболезнования своим коллегам Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду. В телефонных разговорах российский лидер заявил о готовности оказать необходимую помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.
На этих кадрах — спасатели МЧС в подмосковном аэропорту Жуковский перед вылетом. Четыре самолета летят в Турцию и Сирию. Искать выживших помогут поисковые собаки.
В Сирии к разбору завалов уже привлечены более 300 наших военных и десятки единиц техники. На авиабазе «Хмеймим» создана мобильная группа военных медиков, развернуто несколько пунктов приема донорской крови.
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