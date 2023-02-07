Самолеты МЧС России вылетели в пострадавшие от землетрясения Турцию и Сирию

Владимир Путин выразил соболезнования своим коллегам Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду. В телефонных разговорах российский лидер заявил о готовности оказать необходимую помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.

На этих кадрах — спасатели МЧС в подмосковном аэропорту Жуковский перед вылетом. Четыре самолета летят в Турцию и Сирию. Искать выживших помогут поисковые собаки.

В Сирии к разбору завалов уже привлечены более 300 наших военных и десятки единиц техники. На авиабазе «Хмеймим» создана мобильная группа военных медиков, развернуто несколько пунктов приема донорской крови.