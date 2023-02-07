Самолеты МЧС России вылетели в пострадавшие от землетрясения Турцию и Сирию

Эфирная новость 3

Российские спасатели взяли с собой поисковых собак, чтобы искать под завалами выживших.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ammar Safarjalani; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Владимир Путин выразил соболезнования своим коллегам Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду. В телефонных разговорах российский лидер заявил о готовности оказать необходимую помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.

На этих кадрах — спасатели МЧС в подмосковном аэропорту Жуковский перед вылетом. Четыре самолета летят в Турцию и Сирию. Искать выживших помогут поисковые собаки.

В Сирии к разбору завалов уже привлечены более 300 наших военных и десятки единиц техники. На авиабазе «Хмеймим» создана мобильная группа военных медиков, развернуто несколько пунктов приема донорской крови.

-5° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
70.60
0.22 76.03
-0.70
🧙‍♀ Гороскоп на 6 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

1:47
Самолеты МЧС России вылетели в пострадавшие от землетрясения Турцию и Сирию
1:31
Асмус об отдыхе в Египте с возлюбленным: «Сорвала голос и ломит пятки»
1:03
Арестович: Украина рискует повторить «корейский сценарий»
0:48
Что такое средний заработок и как его рассчитать
0:31
Поставили условие: Михалков сорвал аплодисменты зала смешной историей о выздоровлении
0:13
Почему семьи украинских военнопленных попросили Россию не возвращать их обратно

Сейчас читают

Вирусолог Чепурнов предупредил о наступлении новой волны коронавируса
Никита Михалков появился на публике впервые после госпитализации
Пошел против системы и покорил весь мир: как Боб Марли стал легендой вопреки боли и унижению
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023