НХЛ заступилась за Александра Овечкина после критики из-за выхода на лед с сыном

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Гол четырехлетнего Сергея Овечкина внесли в ТОП-10 моментов игры.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stupnikov Alexander; 5-tv.ru

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) заступилась за Александра Овечкина. Во время матча звезд спортсмен вышел на лед со своим четырехлетним сыном, где в компании легендарных игроков маленький Сергей мастерски забросил шайбу.

Этот гол внесли в ТОП-10 моментов игры. Именно так в НХЛ ответили на нападки известного в прошлом чешского вратаря Доменика Гашека.

Спортсмена возмутило решение организаторов выпустить на арену сына российского спортсмена. Он заявил, что это «гнусно», а Лига будто бы опустилась на самое дно.

В итоге боссы НХЛ посоветовали Гашеку на раздувать русофобию, а заняться своими делами.

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