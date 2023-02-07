Дайнеко огорошила Гагарину странным предложением: «Ты-то тоже затухла»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 123

Певица Дайнеко написала провокационное сообщение Полине Гагариной

Дайнеко огорошила Гагарину странным предложением: «Ты-то тоже затухла»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Артистки никогда не вступали в конфликт. Каждая строила свою карьеру и жизнь так, как считала нужным. Но теперь, кажется, в мире шоу-бизнеса грядет новый скандал.

Певица Виктория Дайнеко, кажется, вступила на тропу войны с коллегой Полиной Гагариной, отправив ей шутливое и в то же время провокационное сообщение в социальной сети.

Такое задание Дайнеко получила в шоу «Злые языки». Не постеснялась, взяла в руки телефон и стала строчить. Первое попавшееся в голову написала или думала над каждым словом — неизвестно. Но сообщение вышло достаточно колким и язвительным.

«Являюсь твоей поклонницей, ты такая талантливая. Голос как мед, даже когда мимо нот. Так за последнее время похорошела, сразу видно — сбросила балласт. Я вот тоже избавилась. У меня к тебе вопрос. Давай сделаем свою „Фабрику звезд“, ты продюсер, я продюсер. Ты-то тоже затухла в последнее время, хочу тебе помочь выйти на новый уровень», — написала Дайнеко в рамках шоу на RUTUBE.

полина гагаринаГагарина не стала вступать в переписку с коллегой. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya pravda

Через некоторое время Гагарина прочитала послание, но ничего не ответила. Прежде между ней и Дайнеко не было конфликтов. Они принимали участие в музыкальном проекте «Фабрика звезд», правда, в разных сезонах. Дальше продолжили строить карьеру, никак не пересекаясь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, правда ли Виктория Дайнеко беременна во второй раз.

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