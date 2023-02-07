Будьте настороже: китайский совет дня на вторник, 7 февраля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы Эксклюзив 9

Не самый благоприятный день для важных дел.

Будьте настороже: китайский совет дня на вторник, 7 февраля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 7 февраля?

Вторник — не лучшее время для выполнения важных дел. Сегодня могут не сложиться давно запланированные планы и замыслы.

Совет дня: отложите на несколько дней важные задачи, особенно те, от которых зависит ваше будущее. В этот день будет полезнее заняться рутинными делами.

Предостережение дня: будьте более внимательными к деньгам и документам. Следите за кошельком, пять раз перепроверяйте тексты в документах, не носите сумки открытыми в людных местах.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

-5° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
70.60
0.22 76.03
-0.70
Будьте настороже: китайский совет дня на вторник, 7 февраля

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