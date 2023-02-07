Wildberries решили заставить полностью отменить плату за возврат товаров

Wildberries может отменить плату за возврат товаров. По информации «Известий», с такой просьбой в Роспотребнадзор обратились члены организации «Общественная потребительская инициатива».

По их мнению, незаконно и неправомерно брать с покупателя деньги за возврат заказа из пункта выдачи на склад, если человеку привезли не подходящий по размеру товар, и он решил не покупать его. Сейчас качественные вещи можно вернуть, заплатив от 75 до 100 рублей за единицу.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор признал незаконной практику, при которой продавец взимает плату за обратную доставку продукции с браком. По действующему закону, макркетплейс в праве вычесть деньги за обратную доставку. Но только в том случае, если товар привез курьер домой к покупателю, а не в пункт выдачи. При этом сумма не может быть постоянной, так как зависит от расстояния доставки.