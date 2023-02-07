Кольцо сомкнулось: в Москве завершилось строительство БКЛ

Новая линия ощутимо разгрузит как подземный, так и наземный транспорт города. Запуск состоится в ближайшее время.

В столице завершилось строительство одной из главных линий московской подземки — Большой кольцевой. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил мэр города Сергей Собянин во время деловой встречи.

«Вы год тому назад, чуть больше, открывали Большую кольцевую линию метро, две трети которой было построено. Сейчас мы ее полностью закончили и в ближайшие дни, если Вы сочтете возможным, с вашим участием хотим открыть Большую кольцевую линию уже в целом по всему кругу», — заявил градоначальник столицы.

Он подчеркнул, что запуск нового участка станет большим подспорьем для развития метро и позволит разгрузить другие участки подземки и наземного транспорта.

«Это крупнейшая магистраль в мире среди всех кольцевых линий метро», — отметил Сергей Собянин.

Мэр также добавил, что за последние годы в Москве реализован целый ряд проектов, связанных с развитием транспортной инфраструктуры. В частности, запущен крупнейший проект «Московский центральный диаметр» (МЦД), он позволил связать между собой пригородные сообщения столицы. Сегодня уже успешно функционируют два МЦД и в этом году планируется завершить еще два диаметра — МЦД-3 и МЦД-4.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин оценил вклад мэра Москвы Собянина в проект инновационного кластера МГУ.