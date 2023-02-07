Добровинский: на Киркорова подали в суд по просьбе общественного деятеля

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 920

В иске рыбак возмутился из-за пирса на подмосковной даче короля отечественной эстрады. По словам мужчины, постройка мешает ему ловить рыбу.

Добровинский: на Киркорова подали в суд по просьбе общественного деятеля

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Рыбак из Московской области подал в суд на Филиппа Киркорова по просьбе некогда известного общественного деятеля, который таким образом решил напомнить о своем существовании. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат короля отечественной эстрады Александр Добровинский. 

Жалобу на певца Филиппа Киркорова из-за якобы незаконно установленного на его подмосковной даче пирса рассмотрит Одинцовский городской суд. По информации на сайте суда, соответствующее заявление в отношении исполнителя было подано 11 января.

Александр Добровинский уточнил, что с жалобой на певца в суд обратился мужчина по фамилии Рыськов, которому, по его словам, пирс на даче звезды мешает рыбачить.

«9 февраля назначена беседа по поводу якобы незаконно установленного пирса на берегу возле дачи Филиппа Киркорова. Господин Рыськов считает, что этот пирс мешает ему ловить рыбу. По всей видимости, истец хочет ловить рыбку исключительно из дома Киркорова. Другого места он не видит», — иронично высказался Добровинский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Киркорова подали иск из-за танца на кресте во время концерта.

-5° Атмосферное давление 780 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
70.89
0.29 75.91
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на 7 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

23:05
Отец покромсавшей одноклассницу девочки о случившемся: «Жизнь другая стала»
22:52
Добровинский: на Киркорова подали в суд по просьбе общественного деятеля
22:31
Число жертв землетрясения в Турции превысило 5,4 тысячи человек
22:14
Пришлось карабкаться на коленях: Кристина Асмус исполнила давнюю мечту в Египте
21:58
Прокурор Тульской области прибыл на место обрушения подъезда после взрыва газа
21:55
Юрий Башмет рассказал, почему не может попасть на могилу родителей

Сейчас читают

За двумя зайцами: почему НАТО не может развиваться в Европе и Азии одновременно
"Убрать животик и нос укоротить": Пресняков к 55-летию решился на пластическую операцию
Как остановить и предотвратить травлю детей в школе
Украина тысяч электростанций: страна распадается на энергосистемы

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023