Необычный пациент: полицейские поймали косулю в больнице Дальнегорска

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Приморские полицейские спасли косулю, забежавшую в больницу Дальнегорска

Необычный пациент: полицейские поймали косулю в больнице Дальнегорска

Фото: www.globallookpress.com / M. Delpho; 5-tv.ru

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Животное металось из угла в угол или убегало прочь, не понимая желания людей помочь. В итоге все закончилось хорошо.

Приморским сотрудникам ГИБДД пришлось сегодня выезжать на необычный вызов. На территорию центральной городской больницы Дальнегорска забежала косуля. Она металась в поисках выхода в лес.

При виде людей испуганное животное забивалось в угол или убегало прочь, не понимая, что ему хотят помочь. Полицейским пришлось изрядно помучаться, прежде чем им удалось отловить косулю.

«Забилась бедняжка. Так, а как нам тебя вытащить отсюда? В лес вывезти? Вот она выскочила, убежала опять! Ну куда же ты?!» — сетовал правоохранитель.

В итоге инспектор не побоялся схватить животное, что называется, голыми руками. Косуля такого поворота событий явно не ожидала. Но судя по скорости, с которой она убежала в лес, была рада вернуться на свободу

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