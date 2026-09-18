Больше съедите, быстрее умрете: какие продукты ускоряют старение организма

Приготовленная при высокой температуре пища может ускорить старение

Старение организма невозможно остановить, однако образ жизни и питание могут влиять на то, как человек проходит этот естественный процесс. Исследования связывают рацион с риском хронических заболеваний и изменениями, которые сопровождают старение.

Особенно много вопросов у ученых вызывают избыток сахара, ультрапереработанные продукты и пища, приготовленная при очень высокой температуре. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Сладости и избыток сахара

В первую очередь стоит обратить внимание на продукты с большим количеством добавленного сахара. Речь идет не только о конфетах и тортах, но и о сладких напитках, выпечке, некоторых готовых завтраках и десертах.

Избыток сахара связан с нарушениями обмена веществ, а сам процесс гликации — присоединения сахаров к белкам — рассматривается учеными как один из механизмов, связанных со старением тканей

Особенно легко получить лишний сахар из напитков. Стакан сладкой газировки или другого подслащенного напитка не создает такого же чувства сытости, как полноценная еда, поэтому общее количество сахара в рационе может незаметно увеличиваться.

Ультрапереработанные продукты

Еще одна категория, на которую обращают внимание специалисты, — ультрапереработанные продукты. К ним относятся некоторые готовые блюда, сладкие и соленые снеки, промышленная выпечка, отдельные виды готовых завтраков, лапша быстрого приготовления и другие продукты сложной промышленной обработки.

Исследование с участием более 266 тысяч человек из семи европейских стран, проведенное при участии Международного агентства по изучению рака, выявило связь более высокого потребления ультрапереработанной пищи с повышенным риском сочетания онкологических и кардиометаболических заболеваний.

Часто такие продукты одновременно содержат много соли, сахара или насыщенных жиров. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать продукты с высоким содержанием свободных сахаров, натрия и нездоровых жиров.

Колбаса, сосиски и другие переработанные мясные продукты

Переработанное мясо — еще одна категория, которой не стоит отдавать слишком большую долю ежедневного рациона. Колбаса, сосиски, бекон и другие подобные продукты могут содержать значительное количество соли и жира.

Здесь речь идет прежде всего о регулярности. Бутерброд с колбасой время от времени и постоянное употребление переработанного мяса — разные пищевые привычки.

Всемирная организация здравоохранения относит переработанное мясо к продуктам, употребление которых связано с повышенным риском колоректального рака. Поэтому специалисты рекомендуют ограничивать его количество в рационе.

В повседневном меню мясные изделия промышленной переработки можно чаще заменять рыбой, птицей, бобовыми и другими источниками белка.

Сильно зажаренная пища

Способ приготовления еды также имеет значение. При жарке, запекании и приготовлении продуктов на гриле при высокой температуре образуются конечные продукты гликирования, или AGEs. Они возникают в результате химических реакций между сахарами и белками и присутствуют в разных продуктах.

Исследователи изучают связь накопления AGEs с воспалением, нарушениями обмена веществ и возрастными заболеваниями.

Поэтому речь идет не о полном отказе от жареной еды. Разнообразие способов приготовления позволяет чаще использовать тушение, варку или приготовление на пару.

Сладкие напитки и продукты «для быстрого перекуса»

Отдельное внимание стоит уделить продуктам, которые легко употреблять между основными приемами пищи. Сладкий кофе, газировка, батончики, печенье или готовые снеки могут казаться небольшим дополнением к рациону.

Однако если такие перекусы повторяются несколько раз в день, их суммарный вклад становится заметным. Кроме сахара, они могут содержать большое количество жира и соли.

Именно поэтому при оценке питания важно смотреть не на отдельный продукт, а на весь рацион за день. Даже относительно небольшие порции могут складываться в значительную долю ежедневного потребления.

Алкоголь

Алкоголь также нельзя считать продуктом, который помогает сохранить молодость. Всемирная организация здравоохранения указывает, что безопасного для здоровья уровня употребления алкоголя не установлено. Риск зависит от количества, частоты и индивидуальных особенностей человека.

Поэтому привычка регулярно сопровождать ужин вином или другими алкогольными напитками не является частью здорового рациона.

Что есть вместо продуктов, которые могут вредить рациону

Основу питания разумнее составлять из разнообразных продуктов с минимальной степенью обработки. В рекомендациях ВОЗ среди составляющих здорового рациона названы овощи, фрукты, бобовые, цельные злаки и источники белка; продукты с большим количеством свободных сахаров, натрия и нездоровых жиров рекомендуется ограничивать.

Это не означает, что из меню необходимо навсегда исключить десерт, жареное блюдо или любимый бутерброд. Значение имеет соотношение продуктов и регулярность их употребления.

Чем большую часть рациона занимают разнообразные овощи, фрукты, цельные злаки, бобовые и другие питательные продукты, тем меньше места остается для пищи с избытком сахара, соли и нездоровых жиров.

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