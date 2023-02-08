«Предъявите QR-код»: в РФ предложили разрешить продавать алкоголь онлайн

Сейчас в стране действует запрет на дистанционную продажу алкогольных напитков.

Бизнес предложил легализовать онлайн-продажу алкоголя и сделать ее по QR-кодам. К властям обратилась Ассоциация компаний интернет-торговли, пишут «Известия».

Контролировать возраст покупателей предлагается через портал Госуслуг, где для получения QR-кода необходимо будет подтвердить личность.

Сейчас в России действует запрет на дистанционную продажу алкоголя. Приобрести его можно только нелегальным путем, что приводит к большим рискам получить некачественную продукцию. Введение QR-кодов позволит исправить эту ситуацию, считают в организации.