«Предъявите QR-код»: в РФ предложили разрешить продавать алкоголь онлайн

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«Известия»: в России могут разрешить онлайн-продажу алкоголя

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack; 5-tv.ru

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Сейчас в стране действует запрет на дистанционную продажу алкогольных напитков.

Бизнес предложил легализовать онлайн-продажу алкоголя и сделать ее по QR-кодам. К властям обратилась Ассоциация компаний интернет-торговли, пишут «Известия».

Контролировать возраст покупателей предлагается через портал Госуслуг, где для получения QR-кода необходимо будет подтвердить личность.

Сейчас в России действует запрет на дистанционную продажу алкоголя. Приобрести его можно только нелегальным путем, что приводит к большим рискам получить некачественную продукцию. Введение QR-кодов позволит исправить эту ситуацию, считают в организации.

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