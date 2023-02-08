Патрушев заявил о стремительно деградирующей ситуации в Афганистане

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 64

Секретарь Совбеза РФ назвал США и Великобританию ответственными за происходящее в восточном государстве.

Патрушев заявил о стремительно деградирующей ситуации в Афганистане

Фото: www.globallookpress.com / Saifurahman Safi

Читайте нас в: Дзен Новости

Ситуация в Афганистане, откуда американцы сбежали, оставив хаос, стремительно деградирует. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Действующие кабульские власти по-прежнему пожинают плоды оставленного американцами хаоса, а ситуация в социально-экономической сфере стремительно деградирует», — сказал он на пятой встрече секретарей советов безопасности по афганской проблематике.

Патрушев считает, что в происходящем в Афганистане виновны США, Великобритания и их союзники, которые блокируют «незаконно замороженные афганские активы», вместо того чтобы направить средства на гуманитарные нужды.

Более того, часть этих средств пытаются украсть, зарезервировав для выплаты компенсаций родственникам жертв терактов 11 сентября в США, к которым «афганский народ не причастен», подчеркнул секретарь Совбеза.

В январе Патрушев заявил, что Вашингтон вывел своих военных из Афганистана, чтобы сосредоточить все внимание на подготовке Киева к серьезному наступлению.

По словам секретаря Совбеза, эту информацию подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен, заявивший, что американским военнослужащим пришлось покинуть Афганистан, ведь в иначе Белый дом не смог бы выделять так много военной помощи киевскому режиму.

Патрушев также указал, что Пентагон перебросил часть вывезенной из Афганистана военной техники в Европу, в первую очередь в Польшу, что позволило европейцам милитаризировать Украину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, США бессовестно бросили Афганистан, оставив его в развалинах с процветающей террористической и наркотической угрозой.

-5° Атмосферное давление 780 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
70.89
0.29 75.91
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на 8 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

12:44
Тело шестого погибшего нашли после взрыва жилого дома в Тульской области
12:40
В центре Турции зафиксировали два новых землетрясения магнитудой 4,6 и 3,1
12:31
Раскрыты подробности о состоянии госпитализированного Сванидзе
12:25
МИД прояснит судьбу россиян, которые могли быть в зоне землетрясения в Турции
12:17
Жертвами землетрясения в Турции стали свыше семи тысяч человек
12:13
«Мне это надо?» — Лолита объяснила, почему никогда не пойдет замуж

Сейчас читают

Политолог Марков раскрыл, какие европейские страны поддерживают Россию
В Петербурге мужчина выбросил обожженное тело соседки на лестничную клетку
"Я никого не предавала": Народная артистка Украины Повалий озвучила истинные причины переезда в Россию
Военный аналитик рассказал об оружии США, способном вызывать землетрясение

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023