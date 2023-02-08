«Я никого не предавала»: Таисия Повалий объяснила свой переезд в Россию

Народная артистка Украины недавно вывезла мать из Киева и переехала жить в Москву, где ей гораздо лучше и спокойнее.

Народная артистка Украины, певица Таисия Повалий живет в России больше года. Переезжать намеренно она не планировала, но ничуть не пожалела о сложившихся поворотах судьбы, о чем откровенно рассказала в интервью dni.ru.

В детстве маленькая Таисия всегда мечтала выступать и сниматься в столице. С 2004 года она стала приезжать в Москву на съемки и концерты, начала чувствовать себя здесь как дома.

«При этом я всегда помнила про свои исторические корни, ценила свой род. Лес, село, хаты, коровы, бабушка, украинская мова, украинская народная песня — все это тоже жило всегда во мне. Поэтому никогда никого я не предавала», — заявила Повалий.

При этом артистка открыто говорит о том, что в России она чувствует себя спокойнее, а ее родную страну необходимо избавить от нацизма.

«В том, что сегодня делает Россия, вижу спасение. Чувствую, что Россия сейчас меня защищает. Все эти восемь лет я не понимала, как буду жить дальше, какое мое будущее. А теперь — вижу. Я с детства привыкла быть там, где правда. Поэтому я — с Россией», — отметила Повалий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Седокову, Повалий и Лорак внесли в санкционный список Украины.