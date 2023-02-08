Число жертв землетрясения в Турции превысило 8,5 тысячи человек

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 304

Президент Турции Эрдоган: при землетрясении погибли 8574 человека

Число жертв землетрясения в Турции превысило 8,5 тысячи человек

Фото: © РИА Новости / Сертач Каяр

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Власти страны планируют устранить последствия стихийного бедствия в течение года.

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 8,5 тысячи человек, а количество пострадавших достигло почти 50 тысяч. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«По последним данным, погибли 8754 человека, ранены 49 133», — сказал он на брифинге.

Эрдоган добавил, что в пострадавших провинциях обрушились 6444 здания. По словам лидера Турции, в планах правительства устранить последствия землетрясения в течение года.

Землетрясение магнитудой 7,4, очаг которого залегал на глубине десяти километров на юго-востоке Турции недалеко от границы с Сирией, произошло в понедельник. Стихийное бедствие привело к серьезным разрушениям по всей Западной Азии.

Позднее в центральной части Турции зафиксировали еще два землетрясения магнитудой 4,6 и 3,1 по шкале Рихтера. Эпицентр обоих землетрясений находился недалеко от турецкого города Кахраманмараш.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД РФ пообещали прояснить судьбу россиян, которые могли быть в зоне землетрясения в Турции.

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