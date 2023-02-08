В центре Турции зафиксировали два новых землетрясения магнитудой 4,6 и 3,1

В центральной части Турции зафиксировали два землетрясения магнитудой 4,6 и 3,1 по шкале Рихтера. Об этом сообщили на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

По данным сейсмологов, эпицентр обоих землетрясений находился недалеко от турецкого города Кахраманмараш. Информации о пострадавших не поступало.

До этого разрушительное землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Турции в районе города Газиантеп. Стихийное бедствие было сильнейшим за последние 84 года и унесло жизни более семи тысяч человек. Среди них оказался гражданин России.

Спасатели в круглосуточном режиме продолжают вытаскивать из-под завалов людей. Известно, что там находится семья из четырех граждан России. Согласно показаниям приборов, россияне еще живы и нуждаются в помощи. К месту предполагаемого обнаружения пострадавших уже выехали спасатели.

Подземные толчки из-за землетрясения в Турции зафиксировали также в Сирии, Ливане, Ираке и на границе Армении и Грузии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит в Турции после землетрясения.