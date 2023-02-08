«Внешняя показуха»: НАТО готово положить массу военной техники на Украине

Алексей Леонков уверен, что ВСУ при поддержке Запада готовят мощный прорыв.

Затягивая поставки Украине танков, Запад лишь пытается усыпить бдительность России, создать видимость несогласованности действий и отсутствия у стран НАТО боеспособной техники. На самом же деле в Незалежной готовится мощное танковое соединение. Такое мнение в статье для «Российской газеты» высказал военный эксперт Алексей Леонков.

«НАТО сейчас занимается внешней показухой. Пускает различные слухи о якобы неготовности оправлять танки сразу, затем о якобы не полной готовности самих машин, называет сроки поставок от полугода до года. Думаю, что это просто пускание пыли в глаза, попытки дезинформировать нашу разведку. За всей этой болтологией прослеживается четкая концепция. НАТО пытается создать на Украине мощный бронированный кулак», — пишет аналитик.

По мнению Леонкова, «кулак» будет насчитывать 100-200 танков Leopard 2, которые будут поддерживать несколько сотен Leopard 1, а также американские БМП Bradley и БТР Stryker, немецкие БМП Marder и французские колесные танки.

Таким образом, делает вывод эксперт, однозначно на Украине готовится мощный прорыв, ради которого Запад готов «положить» почти всю технику, которую насобирает в Европе.

«В совокупности на Украине может появиться более тысячи бронированных машин. Даже если больше половины из них уже морально устарели, это в любом случае серьезная сила, которая начинает концентрироваться для удара. Видимо, ставка на коллективном Западе сейчас идет на один мощный удар», — резюмировал Ленков.

Он выразил уверенность, что в российском Генштабе понимают уровень угрозы и принимают превентивные действия для ее отражения.

На днях федеральный совет безопасности правительства Германии одобрил передачу Украине 178 танков Leopard 1. Технику передадут из запасов, при этом большинство танков поставят не ранее 2024 года.

До этого, 25 января, кабмин ФРГ подтвердил, что Украине будут поставлены танки Leopard 2. Речь идет о двух танковых батальонах, однако на первом этапе Берлин планирует отправить Киеву роту из 14 танков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия передала Украине первый танк Leopard 2 — игрушечный.