Никита Кологривый: я буду зеркалом зла, если я способен точно его сыграть

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 37

Молодой и перспективный актер рассказал о своей миссии в профессии.

Фото, видео: Кадр из сериала «Чёрная весна»; 5-tv.ru

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В студии 5-tv.ru Кологривый сообщил автору и ведущей Светлане Шевченко, что видит свою актерскую миссию в обнажении человеческих пороков. 28-летний актер готов сыграть антагониста и стать зеркалом того самого зла, если с помощью этого он сможет достучаться до людских сердец.

«Я считаю, что раз я способен достоверно, точно сыграть зло и какое-то ничтожество, какие-то человеческие слабости, значит это мой путь», — признался актер.

В то же самое время Кологривый учитывает все душевные муки, которые приходится проживать, примеряя на себя эту философию жизни.

«Антагонисты чертовски правы всегда», — добавил актер.

Никита Кологривый дебютировал в кино в 2017 году, сыграв эпизодическую роль в кинокартине «Жги», а в прошедшем 2022 стал «Открытием года». Фильмография молодого артиста уже насчитывает более 50 ролей. Кологривый сыграл в таких работах как «Чикатило», «Балканский рубеж», «Черная весна», «Оффлайн», «Первый Оскар».

Полное интервью с актером Губернского театра и звездой самых топовых молодежных фильмов Никитой Кологривым читайте и смотрите на сайте 5-tv.ru.

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