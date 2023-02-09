Ксения Бородина призналась в желании родить еще одного ребенка

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 15

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что хочет родить еще одного ребенка

Ксения Бородина призналась в желании родить еще одного ребенка

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Телеведущую не покидают мысли о пополнение в семье. А есть ли кандидат на роль отца?

Телеведущая и блогер Ксения Бородина призналась, что хочет стать мамой в третий раз. Об этом она сообщила во время посещения в роддоме подруги Ольги Орловой. 45-летняя певица на днях родила дочку.

«Тоже хочу», — кратко подписала Бородина фото малышки в социальной сети.

Бородина впервые увидела новорожденную дочку подруги Ольги ОрловойБородина впервые увидела новорожденную дочку подруги Ольги Орловой. Фото: Instagram* / borodylia

Бородина воспитывает двух дочерей от разных браков — Марию от предпринимателя Юрия Будагова и Теону от блогера и бизнесмена Курбана Омарова. Развод с последним был год назад. Экс-супруги так и не раскрыли точных причин расставания, хотя не раз намекали на взаимное недоверие и измены.

После развода телеведущая тщательно скрывает свою личную жизнь. По сообщению СМИ, она закрутила новый роман, причем с другом детства Курбана — Трофимом Семищенко. Пара уже не раз была замечена вместе. Однако официальных подтверждений этому нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как себя чувствует певица Ольга Орлова после родов.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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