Актер Бондаренко рад, что его сына воспитывает отчим: «Рядом есть мужская рука»

Артист признался, что его тоже воспитывал не родной отец.

Актер театра и кино Станислав Бондаренко рассказал, как он относится к отчиму своего сына Марка. Ребенок появился на свет от коллеги по цеху Юлии Чиплиевой.

Брак знаменитостей продлился семь лет, распавшись в 2015 году. По словам Бондаренко, инициатором расставания стал именно он. Хотя изначально утверждал — это было обоюдное решение. Теперь уверяет, что развод никак не повлиял на его общение с сыном.

«Если постоянно происходят скандалы, то пусть лучше родители не будут вместе. Поговорил с сыном, поплакали, конечно. Продолжаем общаться. Встречаемся», — рассказал Бондаренко в YouTube-шоу «вМесте».

Чиплиева не препятствует общению сына с папой. Фото: Instagram* / chiplieva

После расставания и Бондаренко, и Чиплиева смогли вновь создать семьи. Актер женился на модели Аурелии Алехиной, которая уже в 2017-м родила дочь Алексию, а еще через два года — дочку Микаэлу. Чиплиева тоже вышла замуж. При этом ревности у Бондаренко к отчиму сына никогда не возникало.

«Я обрадовался, потому что рядом с сыном теперь есть мужская рука. Мужское воспитание обязательно должно быть. Я тоже получил его от отчима. Это не было дурным тоном, наоборот, хорошо. Когда надо, можно и подзатыльник от него получить, когда надо, денежку на прогулку», — заключил актер.

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