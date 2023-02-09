Крупный пожар вспыхнул ночью в торговых павильонах в Астрахани
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Фото, видео: www.globallookpress.com / vk.com / onlirk; 5-tv.ru
Крупный пожар этой ночью тушили в Астрахани — в центре города сгорел один из крупнейших рынков. Огонь охватил 500 квадратных метров и мог в любой момент перекинуться на соседние строения.
Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. Чтобы локализовать пламя, сотрудникам МЧС понадобилось около часа. На месте от МЧС работали 13 единиц техники и 42 человека личного состава.
Причины возникновения пожара выясняются.
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