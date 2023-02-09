Россияне пожаловались на нехватку антибиотиков и анальгетиков в аптеках

Эфирная новость 28

Фармацевты заявили, что дефицит лекарств — временное явление.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Россияне жалуются на дефицит лекарств в аптеках. Как выяснили «Известия», сложнее всего найти некоторые виды антибиотиков и анальгетиков.

Помимо них, в дефиците оказались также поливитамины, препараты для ЖКТ и одно из средств от боли в горле.

Отсутствие тех или иных торговых наименований фармацевты называют временным. Аптечная отрасль по-прежнему испытывает проблемы с логистикой. Выпускать препараты в нужном объеме производители просто не успевают.

-3° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
71.58
0.69 76.83
0.92
🧙‍♀ Гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

10:06
Российский самолет-амфибия Бе-200 потушил горевший трое суток склад в Турции
9:54
В Брянской области система ПВО сбила десять беспилотников ВСУ за утро
9:43
Боевики ВСУ ударили из HIMARS по зданию бывшего кинотеатра в Донецке
9:32
«Вылитый папа»: Арнтгольц и Богатырев впервые показали фото подросшего сына
9:21
Россияне пожаловались на нехватку антибиотиков и анальгетиков в аптеках
9:10
Постпред РФ при ООН Небензя: западные танки «не сделают погоды» на Украине

Сейчас читают

Политолог Марков раскрыл, какие европейские страны поддерживают Россию
Никита Кологривый: папа научил меня жить по принципу «Добро с кулаками»
"Я никого не предавала": Народная артистка Украины Повалий озвучила истинные причины переезда в Россию
Военный аналитик рассказал об оружии США, способном вызывать землетрясение

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023