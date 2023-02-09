Россияне пожаловались на нехватку антибиотиков и анальгетиков в аптеках
Фармацевты заявили, что дефицит лекарств — временное явление.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru
Россияне жалуются на дефицит лекарств в аптеках. Как выяснили «Известия», сложнее всего найти некоторые виды антибиотиков и анальгетиков.
Помимо них, в дефиците оказались также поливитамины, препараты для ЖКТ и одно из средств от боли в горле.
Отсутствие тех или иных торговых наименований фармацевты называют временным. Аптечная отрасль по-прежнему испытывает проблемы с логистикой. Выпускать препараты в нужном объеме производители просто не успевают.
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