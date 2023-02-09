В России выросло потребление водки на человека

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Потребление водки на душу населения в стране выросло на 4%.

Фото, видео: © РИА Новости / К. Карташян; 5-tv.ru

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Россияне стали пить больше водки. Потребление этого напитка на душу населения в нашей стране выросло на 4%. Об этом «Известиям» рассказали в Центре исследований федерального и регионального рынков алкоголя. Показатель растет на фоне общего увеличения продаж, в среднем, на 6-7%.

Лидерами покупки водки на человека в прошлом году стали Сахалинская и Магаданская области, Коми, Карелия и Ненецкий автономный округ, который выбил из пятерки лидеров Чукотку.

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