В России выросло потребление водки на человека

Россияне стали пить больше водки. Потребление этого напитка на душу населения в нашей стране выросло на 4%. Об этом «Известиям» рассказали в Центре исследований федерального и регионального рынков алкоголя. Показатель растет на фоне общего увеличения продаж, в среднем, на 6-7%.

Лидерами покупки водки на человека в прошлом году стали Сахалинская и Магаданская области, Коми, Карелия и Ненецкий автономный округ, который выбил из пятерки лидеров Чукотку.