Стало известно имя новой спутницы разведенного Билла Гейтса

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Рита Миронова
Рита Миронова 55

Билл Гейтс закрутил роман с вдовой гендиректора компании Oracle

Стало известно имя новой спутницы разведенного Билла Гейтса

Фото: www.globallookpress.com / Qin Lang

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В 2021 году публику потрясла новость о разводе миллиардера и его жены Мелинды, с которой они прожили 27 лет. Но, кажется, в списках завидных холостяков Гейтс надолго не останется.

Американский миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс встречается с вдовой генерального директора Oracle Паулой Херд. Об этом пишет Daily Mail.

По словам собеседника издания, пара вместе уже больше года.

«Они неразлучны. Они вместе больше года, и Паулу всегда описывали как „таинственную незнакомку“, но для их ближайшего окружения уже давно не секрет, что у них отношения», — отметил источник.

В 2021 году Билл Гейтс после 27 лет брака развелся с Мелиндой Френч Гейтс. У бывшей пары осталось трое взрослых детей, с которыми, к слову, новая пассия 67-летнего Гейтса еще не познакомилась. У Паулы тоже есть дети — две дочери Келли и Кэтрин.

Муж Паулы умер в 2019 году из-за рака. С Гейтсом женщина познакомилась задолго до смерти супруга — их свела любовь к теннису. Вместе на матче пару заметили еще в 2015 году. А в прошлом месяце фотографии Билла Гейтса с «таинственной спутницей» в Австралии еще больше подогрели слухи о романе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что свадьбу дочери Билла Гейтса отгрохали за два миллиона долларов.

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