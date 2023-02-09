Врач назвала возможную причину, приведшую Костомарова к ампутации стопы

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 623

Врач Попова назвала перенапряжение организма возможной причиной, приведшей Костомарова к ампутации стопы

Врач назвала возможную причину, приведшую Костомарова к ампутации стопы

Фото: Шеметов Максим / ИТАР-ТАСС / ТАСС

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Врач-эндокринолог указала, что забывать о гигиене труда и отдыха нельзя. Известно, что Костомаров много работал в период ухудшения его самочувствия.

Российский фигурист Роман Костомаров был вынужден отмечать свое 46-летие в больнице. Спортсмену стало плохо в новогодние праздники. 10 января его госпитализировали с двусторонней пневмонией и гидротораксом. Костомарова ввели в медикаментозную кому, а потом подключили к аппарату ИВЛ. Для поддержания жизни ему также провели процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), необходимой для насыщения крови кислородом.

Спустя две недели стало известно о стабилизации самочувствия фигуриста. Врачи вывели его из медикаментозной комы, но оставили на ИВЛ. Позже у него начался некроз в нижней конечности. Медики для спасения жизни Костомарова приняли решение ампутировать ему стопу. Вторую удалось сохранить, «зачистив» пораженные ткани.

Поклонники не могут поверить — как с активным и подвижным спортсменом могло случиться такое несчастье? Врач-эндокринолог и реаниматолог Зухра Павлова прояснила ситуацию в беседе с изданием KP.RU.

Известно, что новогодние праздники у Костомарова были очень продуктивные. Он постоянно выступал, иногда даже в суровых погодных условиях. По предварительной информации, у мужчины было чуть ли не 30 выступлений. Уже там артист чувствовал себя нехорошо, да еще и окунулся в прорубь. Зухра Павлова уверена, что сильная нагрузка могла стать причиной случившейся трагедии.

«Важный урок, который мы можем вынести из примера Романа Костомарова: забывать о гигиене труда и отдыха нельзя. <…> Если работать так напряженно, да еще и в сложных погодных условиях, то от организма требуются колоссальные усилия, даже от тренированного», — сказала специалист.

Она отметила, что в таких случаях организм теряет навык приспособления. Его надпочечники не в состоянии обеспечить работу организма, поэтому иммунитет перестает работать правильно. Если бы фигурист не перенапрягался так много, то мог бы спокойно перенести ОРВИ.

«Происходит „срыв адаптации“: это состояние, когда надпочечники не могут обеспечить работу организма. В результате, например, иммунная система начинает работать неадекватно нагрузке. Вот и получается, что даже то заболевание, которое Роман Костомаров перенес бы совершенно спокойно, не будь у него такого перенапряжения, превратилось в тяжелую драму. При срыве адаптации человек оказывается незащищенным перед инфекциями», — сказала врач.

Павлова предупредила, что ни в коем случае нельзя нагружать себя во время гриппа или коронавируса (официально не известно, какой именно вирус вызвал пневмонию у спортсмена).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Костомарова, Оксана Домнина, трогательно поздравила мужа в день рождения.

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Врач назвала возможную причину, приведшую Костомарова к ампутации стопы

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